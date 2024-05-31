Минобороны упростили процедуру приема вооружения и техники

Минобороны упростило процедуру кодификации образцов ВВТ. Теперь процедура получения нового образца вооружения и военной техники кода НАТО сокращается до 10 дней. Об этом информировали в ведомстве, сообщает Корреспондент.

Новая инструкция упрощает существующий порядок, убирая из процесса отдельные дублируемые действия.

"Ситуация на фронте требует ускорения многих процессов. В частности, по допущению к эксплуатации новых образцов вооружения и военной техники для наших подразделений" , - отметил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Усовершенствование определенных алгоритмов позволяет Минобороны осуществлять кодификацию предмета поставки по результатам изучения заявленных разработчиком тактико-технических характеристик (ТТХ) образцов товаров оборонного назначения и ознакомление с результатами испытаний, проведенных самим разработчиком.

Отмечается, что к предложению кодификации образца с пакетом документов приобщаются программа и методики проведения испытаний образца, акт и протоколы достаточности проведенных разработчиками испытаний для подтверждения заявленных тактико-технических характеристик образца, согласованный с военным представительством проект Технических условий. В таком случае по правилам новой Инструкции производитель может пройти процедуру испытания в максимально сжатые сроки.

"Когда предприятия разработчики вооружения и военной техники не имеют ресурсных и технических возможностей для проведения испытаний, например снаряда, самостоятельно, то заключается совместное решение Минобороны и производителя на проведение такого испытания. В таком случае процесс кодификации нового образца вооружения может занять несколько больше времени" , - указали в министерстве.

Стоит добавить, что прошедший кодификацию образец ВВТ разрешено закупать за средства государственного бюджета и использовать в подразделениях Сил обороны Украины.