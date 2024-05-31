У Генштабі підтвердили удари по Краснодарському краї РФ: застосували "Нептуни"

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що Військово-морські сили у ніч на 31 травня завдали ударів по поромній переправі та нафтовому терміналі РФ у Краснодарському краї, поблизу окупованого Криму. Для ударів застосували ракети українського берегового ракетного комплексу "Нептун".

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генштабу.

"Ударна група угруповання сил і засобів Військово-Морських сил ЗС України уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту "Кавказ", що в Краснодарському краї РФ.

Це сталося на початку доби 31 травня – наступної ночі після того, як Сили оборони України влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого українського Криму, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора" , – йдеться в повідомленні.

Наразі точність ураження цілей дорозвідується

У Генштабі зазначили, що операція була проведена в координації з іншими складовими Сил оборони України.

Водночас ударні безпілотники Сил оборони уразили ще один нафтотермінал на території Краснодарського краю.