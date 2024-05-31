В Генштабе подтвердили удары по Краснодарскому краю РФ: применили "Нептуны"

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что Военно-морские силы в ночь на 31 мая нанесли удары по паромной переправе и нефтяному терминалу РФ в Краснодарском крае, вблизи оккупированного Крыма. Для ударов были применены ракеты украинского берегового ракетного комплекса "Нептун".

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

"Ударная группа группировки сил и средств Военно-Морских сил ВС Украины поразила паромную переправу и нефтяной терминал порта "Кавказ" Краснодарского края РФ.

Это произошло в начале суток 31 мая – на следующую ночь после того, как Силы обороны Украины меткими ударами вывели из строя паромы Керченской паромной переправы на территории оккупированного украинского Крыма, курсировавшие в порт "Кавказ" и используемые для военной логистики агрессора" , – говорится в сообщении.

Пока точность поражения целей доразведывается.

В Генштабе отметили, что операция была проведена в координации с другими составляющими сил обороны Украины.

В то же время, ударные беспилотники Сил обороны поразили еще один нефтетерминал на территории Краснодарского края.