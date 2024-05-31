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Окупанти обстріляли центр Херсона, постраждала жінка

Окупанти обстріляли центр Херсона, постраждала жінка
Фото: t.me/olexandrprokudin

Сьогодні зранку російські окупанти вдарили по центру Херсона. Пошкоджені лінії електропередач, зупинка громадського транспорту. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

За словами очільника адміністрації внаслідок обстрілу пошкоджені лінії електропередач, зупинка громадського транспорту, одна автівка, вікна у сусідніх будинках, дерева.

До медиків за допомогою звернулась одна постраждала. Жінка 1959 р.н. на момент ворожої атаки перебувала на вулиці.

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