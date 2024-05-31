Оккупанты обстреляли центр Херсона, пострадала женщина

Сегодня утром российские оккупанты ударили по центру Херсона. Повреждены линии электропередачи, остановка общественного транспорта. Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко.

По словам главы администрации в результате обстрела повреждены линии электропередач, остановка общественного транспорта, один автомобиль, окна в соседних домах, деревья.

К медикам за помощью обратилась одна пострадавшая. Женщина 1959 г.р. к моменту вражеской атаки находилась на улице.