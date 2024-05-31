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Оккупанты обстреляли центр Херсона, пострадала женщина

Оккупанты обстреляли центр Херсона, пострадала женщина
Фото: t.me/olexandrprokudin

Сегодня утром российские оккупанты ударили по центру Херсона. Повреждены линии электропередачи, остановка общественного транспорта. Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко.

По словам главы администрации в результате обстрела повреждены линии электропередач, остановка общественного транспорта, один автомобиль, окна в соседних домах, деревья.

К медикам за помощью обратилась одна пострадавшая. Женщина 1959 г.р. к моменту вражеской атаки находилась на улице.

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