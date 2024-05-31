Генсек НАТО про російські погрози "ескалацією": Нічого нового

Росія з 2022 року погрожує Заходу "ескалацією" через оборонну співпрацю з Україною, але ці погрози не були втілені та не мають підґрунтя. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед початком міністерської зустрічі Альянсу, повідомляє Європейська правда.

Генеральний секретар підкреслив, що погрози з боку Росії не є чимось принципово новим.

"Ми з 2022 року надаємо допомогу Україні… Тривалий час Путін залякував нас, спонукаючи не робити цього. Він ще перед початком вторгнення у лютому 2022 року застерігав нас не допомагати Україні і погрожував наслідками" , – заявив генсек.

"Тому тут нічого нового" , – додав Єнс Столтенберг.

Генсек також повторив заяву, яку зробив перед початком зустрічі НАТО, про те, що Україна має бити по Росії, щоб захищатися: "Україна має право на самооборону (натовською зброєю) і це не робить НАТО учасником війни".

Єнс Столтенберг також наголосив, що у разі ескалації відповідальною є саме Росія, як це було не раз з 2022 року. "Ескалацією займається Росія, а не Україна. Росія пішла на ескалацію, відкривши новий фронт (під Харковом)", – заявив він.