Генсек НАТО о российских угрозах "эскалацией": Ничего нового

Россия с 2022 года угрожает Западу "эскалацией" из-за оборонного сотрудничества с Украиной, но эти угрозы не были воплощены и не имеют оснований. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом министерской встречи Альянса, сообщает Европейская правда.

Генеральный секретарь подчеркнул, что угрозы со стороны России не являются чем-то принципиально новым.

"Мы с 2022 года оказываем помощь Украине... Долгое время Путин запугивал нас, побуждая не делать этого. Он еще перед началом вторжения в феврале 2022 года предостерегал нас от помощи Украине и угрожал последствиями" , – заявил генсек.

"Поэтому здесь ничего нового" , – добавил Йенс Столтенберг.

Генсек также повторил заявление, которое сделал перед началом встречи НАТО, о том, что Украина должна бить по России, чтобы защищаться: "Украина имеет право на самооборону (натовским оружием) и это не делает НАТО участником войны".

Йенс Столтенберг также отметил, что в случае эскалации ответственной является именно Россия, как это было не раз с 2022 года. "Эскалацией занимается Россия, а не Украина. Россия пошла на эскалацию, открыв новый фронт (под Харьковом)", – заявил он.