США стурбовані військовою активністю Китаю поблизу Тайваню
Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін зустрівся у п'ятницю зі своїм китайським колегою Дун Цзюнем в Сінгапурі, щоб обговорити оборонні відносини між США та КНР, а також питання регіональної й глобальної безпеки. Про це йдеться в заяві речника Пентагону Патрика Райдера, повідомляє Європейська правда.
Під час зустрічі Остін висловив занепокоєння щодо військової активності Китаю навколо Тайванської протоки.
"Міністр висловив стурбованість нещодавньою провокаційною активністю Народно-визвольної армії Китаю навколо Тайванської протоки та повторив, що КНР не повинна використовувати транзит влади на Тайвані – частину нормального, рутинного демократичного процесу – як привід для примусових заходів", – йдеться в заяві Райдера.
За його словами, Остін дав чітко зрозуміти, що США продовжуватимуть діяти у повітрі та на воді – безпечно і відповідально – скрізь, де це дозволяє міжнародне право.
"Він також обговорив неспровоковану війну РФ проти України та роль КНР у підтримці російської оборонно-промислового комплексу", – вказав Райдер.
Раніше Німеччина направила два військові кораблі в Індо-Тихоокеанський регіон, намагаючись посилити свою військову присутність там на тлі зростання напруженості між Китаєм і Тайванем.