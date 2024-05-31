США стурбовані військовою активністю Китаю поблизу Тайваню

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін зустрівся у п'ятницю зі своїм китайським колегою Дун Цзюнем в Сінгапурі, щоб обговорити оборонні відносини між США та КНР, а також питання регіональної й глобальної безпеки. Про це йдеться в заяві речника Пентагону Патрика Райдера, повідомляє Європейська правда.

Під час зустрічі Остін висловив занепокоєння щодо військової активності Китаю навколо Тайванської протоки.

"Міністр висловив стурбованість нещодавньою провокаційною активністю Народно-визвольної армії Китаю навколо Тайванської протоки та повторив, що КНР не повинна використовувати транзит влади на Тайвані – частину нормального, рутинного демократичного процесу – як привід для примусових заходів" , – йдеться в заяві Райдера.

За його словами, Остін дав чітко зрозуміти, що США продовжуватимуть діяти у повітрі та на воді – безпечно і відповідально – скрізь, де це дозволяє міжнародне право.

"Він також обговорив неспровоковану війну РФ проти України та роль КНР у підтримці російської оборонно-промислового комплексу" , – вказав Райдер.

Раніше Німеччина направила два військові кораблі в Індо-Тихоокеанський регіон, намагаючись посилити свою військову присутність там на тлі зростання напруженості між Китаєм і Тайванем.