США обеспокоены военной активностью Китая вблизи Тайваня

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин встретился в пятницу со своим китайским коллегой Дун Цзюнем в Сингапуре, чтобы обсудить оборонные отношения между США и КНР, а также вопросы региональной и глобальной безопасности. Об этом говорится в заявлении представителя Пентагона Патрика Райдера, сообщает Европейская правда.

Во время встречи Остин выразил обеспокоенность по поводу военной активности Китая вокруг Тайваньского пролива.

"Министр выразил обеспокоенность недавней провокационной активностью Народно-освободительной армии Китая вокруг Тайваньского пролива и повторил, что КНР не должна использовать транзит власти на Тайване – часть нормального, рутинного демократического процесса – как повод для принудительных мер" , – говорится в заявлении Райдера.

По его словам, Остин четко дал понять, что США будут продолжать действовать в воздухе и на воде – безопасно и ответственно – везде, где это позволяет международное право.

"Он также обсудил неспровоцированную войну РФ против Украины и роль КНР в поддержке российского оборонно-промышленного комплекса" , – указал Райдер.

Ранее Германия направила два военных корабля в Индо-Тихоокеанский регион, пытаясь усилить свое военное присутствие там на фоне роста напряженности между Китаем и Тайванем.