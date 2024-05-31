Держстат оприлюднив дані щодо зростання збитків підприємств

У перші чотири місяці поточного року великі та середні підприємства України отримали до оподаткування 253,6 млрд грн фінрезультату, що на 58% більше від результату за аналогічний період 2023 року. Кількість збиткових підприємств скоротилась – з 28,1% до 26,8% від загальної кількості. Однак темпи зростання збитків зросли. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики, повідомляє Дзеркало тижня.

"За січень–березень 2024 року фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств був позитивний і становив 253,6 млрд грн (за січень–березень 2023 року – також позитивний, 160,6 млрд грн)" , - ідеться у повідомленні.

Прибуток досяг 319,6 млрд грн, або 139,5% порівняно із відповідним періодом роком раніше, збитків допущено на суму 66,0 млрд грн (або 96,5%).

"Частка збиткових підприємств за січень–березень 2024 року становила 26,8% (за січень–березень 2023 року – 28,1%)" , - зазначили в Держстатвідомстві.

Хоча темпи зростання збитків у порівнянні з минулим роком зросли.

stat.gov.ua

При цьому найбільша частка збиткових підприємств за цей період у таких галузях:

Тимчасове розміщування й організація харчування - 64,1% (проти 46,7% за аналогічний період торік);

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок - 60,0% (проти 54,3% торік);

Операції з нерухомим майном - 40,7% (проти 39,7% торік);

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність - 38,6% (проти 37,9% торік);

Сільське, лісове та рибне господарство - 38,2% (проти 54,1% торік).

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.