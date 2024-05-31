Госстат обнародовал данные о росте убытков предприятий

В первые четыре месяца текущего года крупные и средние предприятия Украины получили до налогообложения 253,6 млрд грн финрезультата, что на 58% больше результата за аналогичный период 2023 года. Количество убыточных предприятий сократилось – с 28,1% до 26,8% от общего количества. Однако темпы роста убытков выросли. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики, сообщает Зеркало недели.

"За январь-март 2024 финансовый результат к налогообложению крупных и средних предприятий был положительный и составил 253,6 млрд грн (за январь-март 2023 - также положительный, 160,6 млрд грн)" , - говорится в сообщении.

Прибыль достигла 319,6 млрд грн, или 139,5% по сравнению с соответствующим периодом годом ранее, убытки допущены на сумму 66,0 млрд грн (или 96,5%).

"Доля убыточных предприятий за январь-март 2024 составила 26,8% (за январь-март 2023 - 28,1%)" , - отметили в Госстатведомстве.

Хотя темпы роста убытков по сравнению с прошлым годом выросли.

stat.gov.ua

При этом наибольшая доля убыточных предприятий за этот период в следующих отраслях:

Временное размещение и организация питания – 64,1% (против 46,7% за аналогичный период в прошлом году);

Искусство, спорт, развлечения и отдых – 60,0% (против 54,3% в прошлом году);

Операции с недвижимым имуществом – 40,7% (против 39,7% в прошлом году);

Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 38,6% (против 37,9% в прошлом году);

Сельское, лесное и рыбное хозяйство – 38,2% (против 54,1% в прошлом году).

Данные приведены без учета временно оккупированных территорий Российской Федерации и части территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия.