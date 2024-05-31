Китаю важко брати участь у саміті миру, який пройде у Швейцарії, оскільки вимоги Пекіна не були враховані. Про це заявила речниця міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю Мао Нін під час пресконференції, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як відзначила Нін, серед вимог Пекіну була рівноправна участь, як Росії, так й України на саміті миру, а також чесне обговорення "всіх мирних планів".

Вона додала, що вимоги є нібито справедливими й не спрямовані проти жодної зі сторін. Втім, через ігнорування пропозицій Китаю, Пекіну "важко брати участь у зустрічі".

"Ми поінформували відповідні сторони про міркування та занепокоєння Китаю. Ми продовжуватимемо сприяти миру та переговорам по-своєму, підтримувати комунікацію з усіма сторонами та спільно створювати умови для політичного врегулювання "української кризи" , - додала вона.

Нагадаємо, Саміт миру пройде у Швейцарії з 15 по 16 червня. Загалом участь візьмуть більше 150 країн, серед яких немає Російська Федерація. Країні-терористу дозволять відвідати вже наступні засідання.