Україна підписала зі Швецією безпекову угоду

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Королівства Швеція Ульф Крістерссон у Стокгольмі підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки.Про це йдеться у повідомленні пресслужби глави держави.

Згідно з документом, упродовж 2024-2026 років Швеція надасть Україні військову допомогу на суму 75 млрд шведських крон (близько 6,5 млрд євро), що приблизно становитиме 2,2 млрд євро на рік. Сума допомоги зростатиме протягом десятирічного терміну дії документа.

Військова підтримка України охоплює авіацію та протиповітряну оборону, бронетехніку, артилерію, посилення морської безпеки, сприяння розмінуванню й безпілотні апарати.

Як зазначється, Швеція вже надала й надалі передаватиме Україні артилерійські системи Archer і бойові машини CV90, партнери також опрацьовуватимуть можливості їх спільного виробництва.

«Унікальною частиною угоди зі Швецією є надання спеціалізованих літаків ASC 890, а також перспектива передачі Україні літаків JAS 39 Gripen, включно з відповідним навчанням. Швеція також підтримуватиме розвиток сучасного оборонно-промислового потенціалу України та розвиватиме двосторонню співпрацю щодо локалізації, ремонту, технічного обслуговування та виробництва шведської оборонної продукції в нашій країні» , - наголосили в ОП.

Повідомляється, що окремі блоки угоди стосуються підтримки Української формули миру, санкцій, відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності, а також допомоги Україні в економічному відновленні, відбудові, захисті критичної інфраструктури.

Крім того, Швеція чітко підтвердила підтримку України на шляху до членства в ЄС і НАТО.

Угода підписана на виконання Спільної декларації G7, яку ухвалили торік 12 липня. Загалом Україна уклала вже 13 двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією та Швецією.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський перебуває у Стокгольмі, де візьме участь у третьому саміті Україна - Північна Європа.