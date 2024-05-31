Украина подписала со Швецией соглашение о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Королевства Швеция Ульф Кристерссон в Стокгольме подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Согласно документу, в течение 2024-2026 годов Швеция предоставит Украине военную помощь на сумму 75 млрд шведских крон (около 6,5 млрд евро), что примерно составит 2,2 млрд евро в год. Сумма пособия будет расти в течение десятилетнего срока действия документа.

Военная поддержка Украины включает авиацию и противовоздушную оборону, бронетехнику, артиллерию, усиление морской безопасности, содействие разминированию и беспилотные аппараты.

Как отмечается, Швеция уже предоставила и дальше будет передавать Украине артиллерийские системы Archer и боевые машины CV90, партнеры также будут прорабатывать возможности их совместного производства.

«Уникальной частью соглашения со Швецией является предоставление специализированных самолетов ASC 890, а также перспектива передачи Украине самолетов JAS 39 Gripen, включая соответствующее обучение. Швеция также будет поддерживать развитие современного оборонно-промышленного потенциала Украины и будет развивать двустороннее сотрудничество по локализации, ремонту, техническому обслуживанию и производству шведской оборонной продукции в нашей стране» , - подчеркнули в ОП.

Сообщается, что отдельные блоки соглашения касаются поддержки Украинской формулы мира, санкций, возмещения ущерба и привлечения агрессора к ответственности, а также помощи Украине в экономическом восстановлении, восстановлении, защите критической инфраструктуры.

Кроме того, Швеция четко подтвердила поддержку Украины на пути членства в ЕС и НАТО.

Соглашение подписано на выполнение Совместной декларации G7, принятой в прошлом году 12 июля. В целом Украина заключила уже 13 двусторонних сделок безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией и Швецией.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский находится в Стокгольме, где примет участие в третьем саммите Украина – Северная Европа.