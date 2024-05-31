В Україну повернули тіла 212 полеглих захисників

В Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 212 полеглих оборонців. З посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, повідомляє Укрінформ.

«На рідну землю вдалося повернути тіла загиблих захисників, зокрема з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також з тимчасово окупованих територій України» , - ідеться в повідомленні.

Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, Управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів і судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Тіла оборонців після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.