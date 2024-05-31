В Украину вернули тела 212 погибших защитников

В Украину по результатам репатриационных мер вернули тела 212 павших защитников. Со ссылкой на Координационный штаб по обращению с военнопленными, сообщает Укринформ.

«На родную землю удалось вернуть тела погибших защитников, в частности, из Донецкого, Запорожского, Луганского и Харьковского направлений, а также с временно оккупированных территорий Украины» , - говорится в сообщении.

Репатриация тел состоялась при содействии Координационного штаба по обращению с военнопленными, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, уполномоченного с пропавших без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, Управления гражданско-военного сотрудничества между ВСУ, другими силовыми структурами.

Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.

Вооруженные силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших. Тела защитников после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения.