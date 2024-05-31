Путін посилює тіньову війну проти Європи - Bloomberg

Ряд диверсійних атак, пов'язаних з Москвою, показує, що Путіну не потрібно вторгатися в країну НАТО, щоб чинити тиск на Захід. Посилаючись на матеріал Bloomberg, повідомляє Дзеркало тижня.

У Німеччині заарештовано громадян Росії за звинуваченням у плануванні нападу на військові об'єкти. Англійська прокуратура стверджує, що російські агенти підпалили склад з допомогою для України. Швеція розслідує ймовірні акти саботажу, спонсоровані Росією. Уряд Чехії звинувачує Москву в саботажі на своїх залізницях.

Естонія, тим часом, як повідомляється, розкрила низку російських змов на своїй території. Російські кораблі підозрюються в атаках на комунікаційні кабелі та вітряні електростанції в Північному морі. Зараз Москва може бути причетна до підозрілих пожеж — зокрема, до пожежі, що охопила торговий центр — у Польщі. Список обвинувачень проти Росії можна продовжувати й продовжувати.

Росія, як завжди, заперечує свою провину. Але прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас доречно заявила, що Росія, схоже, веде "тіньову війну" проти Європи — кампанію, покликану послабити західну підтримку України або, принаймні, покарати європейські країни за її надання.

Багато європейських урядів побоюються, що Путін вже передбачає нові війни: міністр оборони Данії заявив, що Росія може напасти на одного з європейських членів Організації Північноатлантичного договору протягом трьох-п'яти років. Не слід відкидати цей сценарій повністю. Адже Путін мілітаризує російське суспільство і піднімає оборонне виробництво до рекордних рівнів.

Більше того, доки США залишаються відданими НАТО, Путін знає, що напад на членів Альянсу може призвести до війни, яку він зрештою програє. Отже, більш вірогідною є шахрайська, Росія — але така, що покладається переважно на асиметричну тактику, щоб послабити Альянс.

Путін, безумовно, має мотив. Він стверджує, що Захід вже веде "справжню війну", покликану принизити Росію і знищити його режим. Він відчуває ворожість до країн, які допомагають Україні вбивати російські війська. І у нього є багато нетрадиційних засобів для помсти.

"Росія вже давно спонсорує таємні акти руйнування в Європі: ще у 2014 році російські агенти, ймовірно, саботували чеські склади боєприпасів, що містили зброю, призначену для України. Його режим культивує злочинців і радикалів як довірених осіб; він використовує міграцію як зброю, виштовхуючи біженців через кордони в Європу. Він використовує формально цивільні об'єкти, такі як риболовецькі траулери, для атак на цінну підводну інфраструктуру" , — повідомляє агентство.

Протягом багатьох років Москва також спонсорувала спроби державних переворотів і замахів у країнах від Чорногорії до Німеччини. Іноді вона просто пересувала або погрожувала пересунути свої сухопутні й морські кордони з сусідніми державами. Крім того, Росія часто вдається до операцій впливу, кібератак та інших засобів втручання.

Це не просто якась кампанія переслідування, якийсь напад геополітичної злості. Така тактика підриває суверенітет західних країн і розхитує їхню політику. Найголовніше, вона демонструє, що оборонні гарантії НАТО не обов'язково можуть зупинити Росію від здійснення час від часу жорстоких, хоча і квазіприхованих, актів агресії в Європі.

НАТО доведеться продовжувати переозброюватись проти відверто ревізіоністської, високомобілізованої Росії хоча б для того, щоб гарантувати, що повномасштабна конфронтація з Альянсом залишається дуже поганою ставкою.