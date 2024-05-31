Путин усиливает теневую войну против Европы - Bloomberg

Ряд диверсионных атак, связанных с Москвой, показывает, что Путину не нужно вторгаться в страну НАТО, чтобы оказывать давление на Запад. Ссылаясь на материал Bloomberg, сообщает Зеркало недели.

В Германии арестованы граждане России по обвинению в планировании нападения на военные объекты. Английская прокуратура утверждает, что российские агенты подожгли склад с помощью Украине. Швеция расследует вероятные акты саботажа, спонсируемые Россией. Правительство Чехии обвиняет Москву в саботаже на своих железных дорогах.

Эстония, между тем, как сообщается, раскрыла ряд российских сговоров на своей территории. Российские корабли подозреваются в атаках на коммуникационные кабели и ветряные электростанции в Северном море. Сейчас Москва может быть причастна к подозрительным пожарам — в частности, к пожару, охватившему торговый центр — в Польше. Список обвинений против России можно продолжать и продолжать.

Россия, как всегда, отрицает свою вину. Но премьер-министр Эстонии Кая Каллас уместно заявила, что Россия, похоже, ведет "теневую войну" против Европы — кампанию, призванную ослабить западную поддержку Украины или по крайней мере наказать европейские страны за ее оказание.

Многие европейские правительства опасаются, что Путин уже предусматривает новые войны: министр обороны Дании заявил, что Россия может напасть на одного из европейских членов Организации Североатлантического договора в течение трех-пяти лет. Не следует отвергать этот сценарий полностью. Путин ведь милитаризует российское общество и поднимает оборонное производство до рекордных уровней.

Более того, пока США остаются преданными НАТО, Путин знает, что нападение на членов Альянса может привести к войне, которую он в конечном итоге проиграет. Итак, более вероятной является мошенническая, Россия — но полагающаяся преимущественно на асимметричную тактику, чтобы ослабить Альянс.

У Путина, безусловно, есть мотив. Он утверждает, что Запад уже ведет "настоящую войну", призванную унизить Россию и уничтожить его режим. Он чувствует неприязнь к странам, которые помогают Украине убивать российские войска. И у него много нетрадиционных средств для мести.

"Россия уже давно спонсирует тайные акты разрушения в Европе: еще в 2014 году российские агенты, вероятно, саботировали чешские склады боеприпасов, содержавшие оружие, предназначенное для Украины. Его режим культивирует преступников и радикалов как доверенных лиц; он использует миграцию как оружие, выталкивая беженцев из-за границ в Европу. Он использует формально гражданские объекты, такие как рыболовные траулеры, для атак на ценную подводную инфраструктуру" , — сообщает агентство.

Многие годы Москва также спонсировала попытки государственных переворотов и покушений в странах от Черногории до Германии. Иногда она просто передвигала или угрожала переместить свои сухопутные и морские границы с соседними государствами. Кроме того, Россия часто прибегает к операциям влияния, кибератакам и другим средствам вмешательства.

Это не просто какая-то кампания преследования, некое нападение геополитической злобы. Такая тактика подрывает суверенитет западных стран и расшатывает их политику. Самое главное, она демонстрирует, что оборонные гарантии НАТО не обязательно могут остановить Россию от совершения временами жестоких, хотя и квазискрытых, актов агрессии в Европе.

НАТО придется продолжать перевооружаться против откровенно ревизионистской, высокомобилизованной России, хотя бы для того, чтобы гарантировать, что полномасштабная конфронтация с Альянсом остается очень плохой ставкой.