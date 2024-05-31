Мобілізація вдарила по продажу пального на заправках

В компанії ОККО вважають, що на продажі пального впливає посилення мобілізації. За останній тиждень, коли набув чинності закон про мобілізацію, реалізація пального у мережі АЗС компанії скоротилася на 12-15% залежно від регіону. Про це пише Forbes.ua, повідомляє Дзеркало тижня.

Однак, як пояснив СЕО мережі АЗС ОККО Василь Даниляк, за останні дні компанії вдалося відновити продажі пального на 4%.

Крім того, за весь час з початку повномасштабного вторгнення українських ринок пального скоротився на 25% у літрах.