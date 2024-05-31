Мобилизация ударила по продажам горючего на заправках

В компании ОККО считают, что на продаже горючего влияет усиление мобилизации. За последнюю неделю, когда вступил в силу закон о мобилизации, реализация горючего в сети АЗС компании сократилась на 12-15% в зависимости от региона. Об этом пишет Forbes.ua, сообщает Зеркало недели.

Однако, как пояснил СЭО сети АЗС ОККО Василий Даниляк, за последние дни компании удалось возобновить продажи горючего на 4%.

Кроме того, за все время с начала полномасштабного вторжения украинских рынок горючего сократился на 25% в литрах.