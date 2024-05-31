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В "Енергоатомі" пояснили, чому росіяни не можуть запустити Запорізьку АЕС
Росіяни не можуть запустити в роботу захоплену Запорізьку атомну станцію. Подальша окупація може принести росіянам лише проблеми. Коли окупанти це усвідомлять, їм доведеться залишити ЗАЕС.
Про це заявив директор "Енергоатому" Петро Котін.
За його словами, перезапустити Запорізьку АЕС росіянам заважає багато чинників, зокрема:
- втрата води в Каховському водосховищі;
- відсутність ліній електропередачі;
- брак кваліфікованого персоналу.
Крім того, ядерне паливо на ЗАЕС вичерпало свій ресурс експлуатації.
"Коли до божевільного політичного керівництва РФ нарешті дійде, що перезапустити ЗАЕС технічно неможливо, і Запорізька АЕС окупантам нічого крім проблем не принесе, я думаю, тоді вони залишать нашу станцію", - сказав Петро Котін.