В "Енергоатомі" пояснили, чому росіяни не можуть запустити Запорізьку АЕС

Росіяни не можуть запустити в роботу захоплену Запорізьку атомну станцію. Подальша окупація може принести росіянам лише проблеми. Коли окупанти це усвідомлять, їм доведеться залишити ЗАЕС.

Про це заявив﻿ директор "Енергоатому" Петро Котін.

За його словами, перезапустити Запорізьку АЕС росіянам заважає багато чинників, зокрема:

втрата води в Каховському водосховищі;

відсутність ліній електропередачі;

брак кваліфікованого персоналу.

Крім того, ядерне паливо на ЗАЕС вичерпало свій ресурс експлуатації.