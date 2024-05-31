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В "Енергоатомі" пояснили, чому росіяни не можуть запустити Запорізьку АЕС

В "Енергоатомі" пояснили, чому росіяни не можуть запустити Запорізьку АЕС
Фото: Leo211

Росіяни не можуть запустити в роботу захоплену Запорізьку атомну станцію. Подальша окупація може принести росіянам лише проблеми. Коли окупанти це усвідомлять, їм доведеться залишити ЗАЕС.

Про це заявив﻿ директор "Енергоатому" Петро Котін.

За його словами, перезапустити Запорізьку АЕС росіянам заважає багато чинників, зокрема:

  • втрата води в Каховському водосховищі;
  • відсутність ліній електропередачі;
  • брак кваліфікованого персоналу.

Крім того, ядерне паливо на ЗАЕС вичерпало свій ресурс експлуатації.

"Коли до божевільного політичного керівництва РФ нарешті дійде, що перезапустити ЗАЕС технічно неможливо, і Запорізька АЕС окупантам нічого крім проблем не принесе, я думаю, тоді вони залишать нашу станцію", - сказав Петро Котін.

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