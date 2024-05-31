В "Энергоатоме" объяснили, почему россияне не могут запустить Запорожскую АЭС

Россияне не могут запустить в работу захваченную Запорожскую атомную станцию. Дальнейшая оккупация может принести россиянам только проблемы. Когда оккупанты это осознают, им придется покинуть ЗАЭС.

Об этом заявил директор "Энергоатома" Петр Котин.

По его словам, перезапустить Запорожскую АЭС россиянам мешает много факторов, в частности:

потеря воды в Каховском водохранилище;

отсутствие линий электропередачи;

нехватка квалифицированного персонала.

Кроме того, ядерное топливо на ЗАЭС исчерпало свой ресурс эксплуатации.