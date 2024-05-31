Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заступився за експрезидента США Дональда Трампа, якого суд визнав винним у фальсифікації ділової документації в рамках кримінального процесу щодо несплати податків, повідомляє Ділова столиця.

Пєскова цитують пропагандисти Кремлівського пулу.

"У Кремлі сказали, що не хотіли б коментувати обвинувальний вердикт, пред'явлений Трампу. Але зазначили, що у США усувають політичних суперників усіма законними та незаконними методами" , — наводять вони слова речника президента РФ.

Нагадаємо, Трампа визнали винним за всіма 34 пунктами звинувачення.

Прокуратура висунула звинувачення експрезиденту у справі про виплату грошей порноакторці Стормі Деніелс за нерозголошення інформації з метою впливу на вибори 2016 року.

Як зазначається, Дональд Трамп став першим президентом в історії США, засудженим за тяжкий злочин.

Після оголошення вердикту журі він розкритикував судовий процес, назвавши його "ганьбою" та "сфальсифікованим".

Як повiдомлялось, Дональд Трамп продав один із своїх літаків, Cessna Citation X, через високі витрати на суди.