Прем'єр Данії: Винищувачі F-16 незабаром доправлять в Україну

Данські винищувачі F-16 незабаром доправлять в Україну. Про їх передачу країни домовились ще раніше, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен.

Фредеріксен наголосила, що сьогоднішня зустріч у Стокгольмі є сильним меседжем того, що всі люди у Північній Європі твердо стоять поруч з Україною.

"Другий меседж дуже чіткий - ми повинні прискорити та наростити нашу підтримку України, тому що ситуація на полі бою є дуже критичною. Зараз ми маємо безпекові зобов’язання від усіх північноєвропейських країн. Ми передали Україні багато (військової допомоги, - ред.) і хочемо передати ще більше. Скоро данські F-16 будуть на шляху до України", - сказала прем’єр-міністр.

Винищувачі F-16 для України

Нагадаємо, що у 2023 році союзники України створили авіаційну коаліцію в рамках якої Україна отримає винищувачі F-16 від Нідерландів, Данії та інших партнерів.

Днями ми повідомляли, що перша група українських пілотів вже завершила навчання на літаках F-16 на військовій базі в Сполучених Штатах Америки.

До того ж нещодавно Бельгія заявила, що візьме на себе зобов'язання надати 30 винищувачів F-16 Україні до 2028 року.