Премьер Дании: Истребители F-16 скоро доставят в Украину

Датские истребители F-16 вскоре доставят в Украину. Об их передаче страны договорились еще раньше, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

Фредериксен подчеркнула, что сегодняшняя встреча в Стокгольме является сильным месседжем того, что все люди в Северной Европе твердо стоят рядом с Украиной.

"Второй месседж очень четкий - мы должны ускорить и нарастить нашу поддержку Украины, потому что ситуация на поле боя очень критическая. Сейчас мы имеем обязательства безопасности от всех североевропейских стран. Мы передали Украине много (военной помощи, - ред.) и хотим передать еще больше. Скоро датские F-16 будут на пути в Украину”, - сказала премьер-министр.

Истребители F-16 для Украины

Напомним, что в 2023 году союзники Украины создали авиационную коалицию, в рамках которой Украина получит истребители F-16 от Нидерландов, Дании и других партнеров.

На днях мы сообщали, что первая группа украинских пилотов уже завершила обучение на самолетах F-16 на военной базе в Соединенных Штатах Америки.

К тому же, недавно Бельгия заявила, что возьмет на себя обязательство предоставить 30 истребителей F-16 Украине до 2028 года.