В Україну з окупації повернули 5 депортованих дітей-сиріт

До України повернули 5 депортованих дітей-сиріт, яких росіяни спершу утримували на окупованій території, а потім вивезли до Росії, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив засновник організації Save Ukraine Микола Кулеба.

Повідомляється, що всі діти – вихованці Новопетрівського інтернату Миколаївської області. Після початку повномасштабної війни перші три місяці вони провели на лінії фронту, ховалися від бомб та ракет у підвалі без їжі та води.

У середині липня 2022 року дітей під дулами автоматів викрали росіяни та перемістили на окуповану територію, повідомив Кулеба.

"Дітей утримували в Херсонському центрі соціально-психологічної реабілітації. Щодня до них приходили військові та перевіряли, чи раптом ніхто не втік, забороняли спілкуватися з рідними, погрожували.

У жовтні 2022 року окупанти вивезли їх у Крим, а потім – в Анапу Краснодарського краю. А вже звідти дітей вдалося врятувати й вивезти на більш безпечну територію, у Грузію".

Кулеба додав, що за підтримки організації Save Ukraine з Росії повернули вже 356 дітей, з них 90 – це діти-сироти.