Ворог атакував теплоелектростанції ДТЕК: є пошкодження

Це вже шоста масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за 2,5 місяці, повідомляє Ділова столиця.

Країна-терористка вкотре атакувала теплоелектростанції ДТЕК, пише пресслужба підприємства.

"І знову вкрай важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв дві наші ТЕС.Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки" , — йдеться в повідомленні.

Це вже шоста масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за крайні 2,5 місяці.

"З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 51 працівник зазнав поранень, троє енергетиків загинули." , — додають в ДТЕК.

Нагадаємо, під час нічного масованого ракетного обстрілу ворог атакував українські енергообʼєкти.