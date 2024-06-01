Враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: есть повреждения

Это уже шестая массированная атака на теплоэлектростанции ДТЭК за 2,5 месяца, сообщает Деловая столица.

Страна-террористка в очередной раз атаковала теплоэлектростанции ДТЭК, пишет пресс-служба предприятия.

"И снова крайне тяжелая ночь для украинской энергетики. Враг обстрелял две наши ТЭС. Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки" , — говорится в сообщении.

Это уже шестая массированная атака на теплоэлектростанции ДТЭК за последние 2,5 месяца.

"С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 180 раз. За этот период от обстрелов на станциях 51 работник получил ранения, трое энергетиков погибли" , — добавляют в ДТЭК.

Напомним, во время ночного массированного ракетного обстрела враг атаковал украинские энергообъекты.