ВМС ЗСУ: Ворог тримає у морях носії крилатих ракет "Калібр"

Загальний потенційний залп з трьох суден — 16 ракет, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомили в ВМС ЗСУ.

Станом на 08:30 1 червня:

В Чорному морі 4 ворожі кораблі, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Цієї ночі в ході комбінованої атаки з Чорного моря ворог здійснив пуски крилатих ракет "Калібр" у бік південних регіонів України.