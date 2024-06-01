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ВМС ЗСУ: Ворог тримає у морях носії крилатих ракет "Калібр"
Загальний потенційний залп з трьох суден — 16 ракет, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомили в ВМС ЗСУ.
Станом на 08:30 1 червня:
- В Чорному морі 4 ворожі кораблі, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
Цієї ночі в ході комбінованої атаки з Чорного моря ворог здійснив пуски крилатих ракет "Калібр" у бік південних регіонів України.