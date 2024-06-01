Зеленський відповів на заяви Трампа про завершення війни

Наміри кандидата в президенти США Дональда Трампа завершити війну в Україні завдяки поступкам може не лише бути небезпечними для України, але й для позиції США у світі, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню The Guardian.

Глава держави впевнений, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться в Україні і піде у далі у разі перемоги у війні. На думку президента, ймовірна домовленість Трампа з Путіним не зупинить диктатора.

"Я не розумію, невже він хоче бути президентом-лузером? Давайте уявимо, що Трамп став президентом і вирішив закінчити війну за рахунок України. Наприклад. І якимось чином отримав підтвердження від Путіна, що це стоп, це все. Українці не будуть з цим миритися, але він може тоді сказати, що не дає нам жодної підтримки, а Україна без зброї не зможе воювати. Давайте уявимо. І уявіть собі на секунду, що після цього Путін піде далі. То ким для всього світу буде цей президент США?" , - сказав він.

Зеленський заявив, що у разі перемоги Путіна президент США виглядатиме слабким. Йдеться не лише про особисті американського лідера, але й про інституційність США.

"І тоді Путін піде далі, розуміючи, що США вже не такий великий гравець. І тоді на арену вийдуть інші авторитарні лідери інших країн. І ось вам і припинення вогню і початок того, про що всі бояться говорити. Це третя світова війна" , - заявив президент України.

Заяви Трампа про Україну

Варто зазначити, що колишній президент США Дональд Трамп виступав проти збільшення допомоги Україні. На його думку, допомогу потрібно надавати у вигляді позики, а не "подарунку".

Крім того, він неодноразово заявляв, що нібито зможе завершити війну в Україні за декілька днів прямим контактом з Путіним.

Нещодавно Трамп зробив неочікувану заяву на одній зі своїх зустрічей з ймовірними спонсорами передвиборчої компанії. Він сказав, що нібито "розбомбив би Москву і Пекін, якби Росія вторглася в Україну або Китай вторгся на Тайвань".