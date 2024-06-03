Розвідка США отримала рідкісну можливість завербувати російських шпигунів – CNN

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну дало американським спецслужбам рідкісну можливість завербувати інсайдерів Кремля, розлючених веденням війни.﻿﻿ Про це пише CNN, повідомляє Українська правда.

Поточна операція з вербування далеко не є державною таємницею. ЦРУ опублікувало в соціальних мережах відеоролики російською мовою, які закликають до патріотизму незадоволених росіян, які мають доступ до інформації, що може бути корисною для США.

Відеоролики містять покрокові інструкції для потенційних російських інформаторів щодо того, як уникнути виявлення російськими службами за допомогою віртуальних приватних мереж або VPN і веббраузера Tor, щоб анонімно та за допомогою шифрування зв’язатися з агентством через Dark Web.

"Цей бізнес полягає в обміні інформацією, яку шпигун або агент надасть в обмін на щось, що вони хочуть. Нам потрібні люди, які мають певне уявлення про пріоритети (російських – ред.) лідерів, чого вони намагаються досягти" , – каже Девід Макклоскі, колишній офіцер ЦРУ та автор книги "Москва X".

"Незадоволення створює для нас унікальну можливість. Ми дуже відкриті для бізнесу" , – цитує CNN директора ЦРУ Білла Бернса, який виступив минулого року у Великій Британії.

Відео ЦРУ "було дуже продуктивним", сказав Бернс 19 квітня у виступі в Гудвінському університеті в Коннектикуті. "Воно, щонайменше, надзвичайно розлютило мого російського колегу" , – жартома зауважив посадовець.

Раніше речник Кремля Пєсков намагався висміяти відео ЦРУ, вказуючи, що вони мали його розмістити в мережі VK, а не в Х, якщо хотіли, щоб більше росіян його подивилось.

ФБР розпочало подібну роботу, спрямовану на вербування російських урядових джерел у США, включаючи спрямування реклами в соціальних мережах на телефони, зареєстровані поблизу посольства Росії у Вашингтоні.

"Це пряме звернення є незвичайним підходом, але таким, який може виявитися ефективним для охоплення Росії, де небагато можливостей висловити своє невдоволення. Росіяни, розлючені на санкціоновану державою корупцію та зловживання з боку Кремля, не маючи можливості діяти відкрито, не мають інших альтернатив, окрім пошуку зовнішньої підтримки"﻿ , – каже Даглас Лондон, колишній керівник відділу ЦРУ, який працює за кордоном.

Понад 30 років після розпаду Радянського Союзу світ повернувся до періоду конфлікту великих держав. У своїй останній книзі головний аналітик із національної безпеки Джим Шутто описує це як "остаточний розрив між епохою після холодної війни та абсолютно новою та невизначеною епохою".