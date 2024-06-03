Разведка США получила редкую возможность завербовать российских шпионов – CNN

Полномасштабное вторжение России в Украину дало американским спецслужбам редкую возможность завербовать инсайдеров Кремля, разъяренных ведением войны.﻿﻿ Об этом пишет CNN, сообщает Украинская правда.

Текущая операция по вербовке далеко не является государственной тайной. ЦРУ опубликовало в социальных сетях видеоролики на русском языке, призывающие к патриотизму недовольных россиян, которые имеют доступ к информации, которая может быть полезной для США.

Видеоролики содержат пошаговые инструкции для потенциальных российских информаторов о том, как избежать обнаружения российскими службами с помощью виртуальных частных сетей или VPN и веб-браузера Tor, чтобы анонимно и с помощью шифрования связаться с агентством через Dark Web.

"Этот бизнес заключается в обмене информацией, которую шпион или агент предоставит в обмен на что-то, что они хотят. Нам нужны люди, которые имеют определенное представление о приоритетах (российских – ред.) лидеров, чего они пытаются достичь" , – говорит Дэвид Макклоски, бывший офицер ЦРУ и автор книги "Москва X".

"Недовольство создает для нас уникальную возможность. Мы очень открыты для бизнеса" , – цитирует CNN директора ЦРУ Билла Бернса, который выступил в прошлом году в Великобритании.

Видео ЦРУ "было очень продуктивным", сказал Бернс 19 апреля в выступлении в Гудвинском университете в Коннектикуте. "Оно, по меньшей мере, чрезвычайно разозлило моего российского коллегу" , – в шутку заметил чиновник.

Ранее представитель Кремля Песков пытался высмеять видео ЦРУ, указывая, что они должны были его разместить в сети VK, а не в Х, если хотели, чтобы больше россиян его посмотрело.

ФБР начало подобную работу, направленную на вербовку российских правительственных источников в США, включая направление рекламы в социальных сетях на телефоны, зарегистрированные вблизи посольства России в Вашингтоне.

"Это прямое обращение является необычным подходом, но таким, который может оказаться эффективным для охвата России, где немного возможностей выразить свое недовольство. Россияне, разъяренные на санкционированную государством коррупцию и злоупотребления со стороны Кремля, не имея возможности действовать открыто, не имеют других альтернатив, кроме поиска внешней поддержки" , – говорит Даглас Лондон, бывший руководитель отдела ЦРУ, работающий за рубежом.

Спустя более 30 лет после распада Советского Союза мир вернулся к периоду конфликта великих держав. В своей последней книге главный аналитик по национальной безопасности Джим Шутто описывает это как "окончательный разрыв между эпохой после холодной войны и совершенно новой и неопределенной эпохой".