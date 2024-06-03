Курс валют НБУ на 3 червня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 3 червня 2024 року
Курс долара порівняно з 2 червня зріс на 4 коп. до 40.5373 за 1 долар.
Курс євро зріс на 17 коп. до 43.9850 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 6 коп. до 51.5310 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 14 коп. до 44.7802 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс на 9 коп. до 10.3167 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|40.537 300
|EUR
|Євро
|43,985 000
|GBP
|Фунт стерлінгів
|51,531 000
|CHF
|Швейцарський франк
|44.780 200
|PLN
|Польський злотий
|10.316 700
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.