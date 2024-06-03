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Курс валют НБУ на 3 червня

Курс валют НБУ на 3 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 3 червня 2024 року

Курс долара порівняно з 2 червня зріс на 4 коп. до 40.5373 за 1 долар.

Курс євро зріс на 17 коп. до 43.9850 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 6 коп. до 51.5310 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 14 коп. до 44.7802 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 9 коп. до 10.3167 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 40.537 300 +0.0372
EUR Євро 43,985 000 +0.1679
GBP Фунт стерлінгів 51,531 000 +0.0554
CHF Швейцарський франк 44.780 200 +0.1422
PLN Польський злотий 10.316 700 +0.0866

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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