Курс валют НБУ на 3 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 3 червня 2024 року

Курс долара порівняно з 2 червня зріс на 4 коп. до 40.5373 за 1 долар.

Курс євро зріс на 17 коп. до 43.9850 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 6 коп. до 51.5310 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 14 коп. до 44.7802 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 9 коп. до 10.3167 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 40.537 300 EUR Євро 43,985 000 GBP Фунт стерлінгів 51,531 000 CHF Швейцарський франк 44.780 200 PLN Польський злотий 10.316 700

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.