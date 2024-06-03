Курс валют НБУ на 3 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 3 июня 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 2 июня, вырос на 4 коп до 40.5373 за 1 доллар.

Курс евро вырос на 17 коп до 43.9850 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 6 коп до 51.5310 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 14 коп до 44.7802 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 9 коп до 10.3167 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 40.537 300 EUR Евро 43.985 000 GBP Фунт стерлингов 51.531 000 CHF Швейцарский франк 44.780 200 PLN Польский злотый 10.316 700

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.