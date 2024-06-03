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Курс валют НБУ на 3 июня

Курс валют НБУ на 3 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 3 июня 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 2 июня, вырос на 4 коп до 40.5373 за 1 доллар.

Курс евро вырос на 17 коп до 43.9850 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 6 коп до 51.5310 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 14 коп до 44.7802 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 9 коп до 10.3167 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 40.537300 +0.0372
EUR Евро 43.985000 +0.1679
GBP Фунт стерлингов 51.531000 +0.0554
CHF Швейцарский франк 44.780200 +0.1422
PLN Польский злотый 10.316700 +0.0866

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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