Курс валют НБУ на 3 июня
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 3 июня 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 2 июня, вырос на 4 коп до 40.5373 за 1 доллар.
Курс евро вырос на 17 коп до 43.9850 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 6 коп до 51.5310 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 14 коп до 44.7802 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос на 9 коп до 10.3167 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|40.537300
|EUR
|Евро
|43.985000
|GBP
|Фунт стерлингов
|51.531000
|CHF
|Швейцарский франк
|44.780200
|PLN
|Польский злотый
|10.316700
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.