Участь у Саміті миру підтвердили понад 100 країн – ОП

Участь в інавгураційному Саміті миру, який відбудеться в Швейцарії 15-16 червня, підтвердили 107 країн і міжнародних організацій. Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"107 країн і міжнародних організацій підтвердили участь у Саміті миру. Ми говоримо про те, що в тому чи іншому вигляді можуть бути представлені Філіппіни, Сингапур, Тимор. З лідерами саме цих держав президент України зустрічався у Сингапурі і Манілі" , - розповів Никифоров.

Прессекретар президента також нагадав, що у Сингапурі Володимир Зеленський взяв участь у безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла". "Це щось на зразок Мюнхенської конференції з безпеки, але для цього регіону світу" , - відзначив Никифоров.

"Головна мета цього візиту - це достукатися до цієї частини світу і закликати їх не стояти осторонь нашої мирної ініціативи - Саміту миру" , - заявив Сергій Никифоров.

Нагадаємо, Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Очікується, що участь у ньому візьмуть глави держав та урядів з усіх континентів. Країни-учасниці вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її Росії.