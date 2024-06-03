Участие в Саммите мира подтвердили более 100 стран – ОП

Участие в инаугурационном Саммите мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня, подтвердили 107 стран и международных организаций. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"107 стран и международных организаций подтвердили участие в Саммите мира. Мы говорим о том, что в том или ином виде могут быть представлены Филиппины, Сингапур, Тимор. С лидерами именно этих государств президент Украины встречался в Сингапуре и Маниле" , – рассказал Никифоров.

Пресссекретарь президента также напомнил, что в Сингапуре Владимир Зеленский принял участие в форуме безопасности "Диалог Шангри-Ла". "Это что-то вроде Мюнхенской конференции по безопасности, но для этого региона мира" , – отметил Никифоров.

"Главная цель этого визита - это достучаться до этой части света и призвать их не стоять в стороне от нашей мирной инициативы - Саммита мира" , - заявил Сергей Никифоров.

Напомним, Глобальный саммит мира пройдет 15-16 июня в Швейцарии. Ожидается, что участие в нем примут главы государств и правительств со всех континентов. Страны-участники выработают общую переговорную позицию и передадут ее России.