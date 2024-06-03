Голова "Нафтогазу" та радник Єрмака можуть стати міністрами – ЗМІ

Цього тижня в Кабінеті міністрів може пройти низка призначень, зокрема на посади міністрів інфраструктури та регіональної політики.﻿ Про це розповіли кілька джерел у різних структурах влади, пише Мілан Лєліч, РБК-Україна.

Зокрема, пост глави новоствореного Міністерства регіональної політики може обійняти заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба. Своєю чергою на його місце можуть призначити нинішнього голову Закарпатської ОВА Віктора Микиту. Цілком можливо, що на додаток до міністерського портфеля, Кулеба отримає і статус віцепрем'єра.

На посаду голови Міністерства інфраструктури співрозмовники називають фаворитом голову правління "Нафтогазу України" Олексія Чернишова, який, очевидно, також стане віцепрем'єром.

Зазначимо, що джерела раніше говорили про те, що на посаду глави Мінінфраструктури може бути переведений керівник Мінстратегпрому Олександр Камишін, але від цього варіанта згодом відмовилися.

Низка джерел видання зазначає, що заповнити вакансії в Кабміні, зокрема посаду віцепрем'єра з відновлення, було б логічно до проведення Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 11-12 червня у Берліні.

Втім, остаточне рішення з усіх кадрових питань буде ухвалено сьогодні ввечері на нараді керівництва парламенту, "Слуги народу" та президента.

Нагадаємо, що 9 травня 2024 року Верховна Рада 272 голосами "за" звільнила Олександра Кубракова з посади віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Офіційно, як заявив сам Кубраков, причин його відставки йому не назвав ні президент, ні прем'єр-міністр. Співрозмовники видання вказували на різні причини. Серед яких він нібито надто мало часу приділяв темі регіональної політики, і парламентарям не подобалася його тісна співпраця з Національним антикорупційним бюро.

Зазначимо, що цій відставці передувала новина про те, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури хочуть поділити на два: Міністерство інфраструктури та Міністерство регіональної політики відповідно. І на вакантні місця, як розповідали джерела, Кубракова не призначатимуть.