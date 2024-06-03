Глава "Нафтогаза" и советник Ермака могут стать министрами – СМИ

На этой неделе в Кабинете министров может пройти ряд назначений, в частности, на посты министров инфраструктуры и региональной политики.﻿ Об этом рассказали несколько источников в различных структурах власти, пишет Милан Лелич, РБК-Украина.

В частности, пост главы воссозданного Министерства региональной политики может занять замглавы Офиса президента Алексей Кулеба. В свою очередь, на его место могут назначить нынешнего главу Закарпатской ОВА Виктора Микиту. Вполне возможно, что вприбавок к министерскому портфелю, Кулеба получит и статус вице-премьера.

На должность главы Министерства инфраструктуры собеседники называют фаворитом главу правления "Нафтогаза Украины" Алексея Чернышова, который очевидно, также станет вице-премьером.

Отметим, что собеседники ранее говорили о том, что на пост главы Мининфраструктуры может быть переведен руководитель Минстратегпрома Александр Камышин - но от этого варианта со временем отказались.

Ряд источников издания отмечает, что заполнить вакансии в Кабмине, в частности, должность вице-премьера по восстановлению, было бы логично до проведения Конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится 11-12 июня в Берлине.

Впрочем, окончательное решение по всем кадровым вопросам будет принято сегодня вечером, на совещании руководства парламента, "Слуги народа" и президента.

Напомним, что 9 мая 2024 года Верховная Рада 272 голосами "за" уволила Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Официально, как заявил сам Кубраков, причины его отставки ему не назвал ни президент, ни премьер-министр. Собеседники издания указывали разные причины. Среди которых он якобы слишком мало времени уделял теме региональной политики и парламентариям не нравилось его тесное сотрудничество с Национальным антикоррупционным бюро.

Отметим, что этой отставке предшествовала новость о том, что Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры хотят разделить на два: Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики соответственно. И на вакантные места, как рассказывали источники, Кубракова не будут назначать.