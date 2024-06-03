Ситник звільнився з посади заступника голови НАЗК

Сьогодні, 3 червня, заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник залишив свою посаду.

Про це йдеться﻿ в повідомленні НАЗК.

У Нацагентстві нагадали, що 12 травня 2022 року Ситника призначили заступником голови НАЗК. Він відповідав за такі напрями: