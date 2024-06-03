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Ситник звільнився з посади заступника голови НАЗК

Ситник звільнився з посади заступника голови НАЗК
Фото: facebook.com/NAZKgov/

Сьогодні, 3 червня, заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник залишив свою посаду. 

Про це йдеться﻿ в повідомленні НАЗК.

У Нацагентстві нагадали, що 12 травня 2022 року Ситника призначили заступником голови НАЗК. Він відповідав за такі напрями:

  • координація взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури, у тому числі забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України;
  • фінансовий контроль, проведення спеціальних перевірок, моніторинг способу життя, перевірка дотримання вимог законодавства, в тому числі у сфері запобігання корупції;
  • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
  • моніторинг і контроль виконання актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

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