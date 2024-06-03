Сытник уволился с должности заместителя главы НАПК

Сегодня, 3 июня, заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Артем Сытник покинул свой пост.

Об этом говорится в сообщении НАПК.

В Нацагентстве напомнили, что 12 мая 2022 года Сытника назначили заместителем председателя НАПК. Он отвечал за следующие направления: