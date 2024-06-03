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Сытник уволился с должности заместителя главы НАПК
Сегодня, 3 июня, заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Артем Сытник покинул свой пост.
Об этом говорится в сообщении НАПК.
В Нацагентстве напомнили, что 12 мая 2022 года Сытника назначили заместителем председателя НАПК. Он отвечал за следующие направления:
- координация взаимодействия с правоохранительными органами и органами прокуратуры, в том числе обеспечение рассмотрения обоснованных выводов о преступлениях, выявление активов лиц, причастных к военной агрессии против Украины;
- финансовый контроль, проведение специальных проверок, мониторинг образа жизни, проверка соблюдения требований законодательства, в том числе в сфере предотвращения коррупции;
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- мониторинг и контроль выполнения актов законодательства по вопросам нравственного поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов.