Повітряні сили вночі повідомляли про безпілотники "невстановленого типу"

У ніч на вівторок українські військові зафіксували рух БпЛА невстановленого типу.﻿﻿ Про це йдеться у повідомленнях Повітряних сил ЗСУ, повідомляє Українська правда.

Одна група залетіла через Харківщину в напрямку Полтавської області.

Ще одна група через Сумщину в напрямку Чернігівщини.

На межі Полтавської та Чернігівської областей дрони взяли курс на Київщину

На півночі Чернігівщини вони рухаються у південно-західному напрямку.

Окрім цього, військові зафіксували високу активність розвідувальних БпЛА на сході.

О 1.18 Повітряні сили знову повідомили про БпЛА, який летить через Сумську область курсом на Чернігівщину.