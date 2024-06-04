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Повітряні сили вночі повідомляли про безпілотники "невстановленого типу"
У ніч на вівторок українські військові зафіксували рух БпЛА невстановленого типу. Про це йдеться у повідомленнях Повітряних сил ЗСУ, повідомляє Українська правда.
Одна група залетіла через Харківщину в напрямку Полтавської області.
Ще одна група через Сумщину в напрямку Чернігівщини.
На межі Полтавської та Чернігівської областей дрони взяли курс на Київщину
На півночі Чернігівщини вони рухаються у південно-західному напрямку.
Окрім цього, військові зафіксували високу активність розвідувальних БпЛА на сході.
О 1.18 Повітряні сили знову повідомили про БпЛА, який летить через Сумську область курсом на Чернігівщину.