Воздушные силы ночью сообщали о беспилотниках "неустановленного типа"

В ночь на вторник украинские военные зафиксировали движение БпЛА неустановленного типа.﻿﻿ Об этом говорится в сообщениях Воздушных сил ВСУ, сообщает Украинская правда.

Одна группа залетела через Харьковскую область в направлении Полтавской области.

Еще одна группа через Сумскую область в направлении Черниговской области.

На границе Полтавской и Черниговской областей дроны взяли курс на Киевщину

На севере Черниговщины они движутся в юго-западном направлении.

Кроме этого, военные зафиксировали высокую активность разведывательных БпЛА на востоке.

В 1.18 Воздушные силы снова сообщили о БпЛА, который летит через Сумскую область курсом на Черниговщину.