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Воздушные силы ночью сообщали о беспилотниках "неустановленного типа"
В ночь на вторник украинские военные зафиксировали движение БпЛА неустановленного типа. Об этом говорится в сообщениях Воздушных сил ВСУ, сообщает Украинская правда.
Одна группа залетела через Харьковскую область в направлении Полтавской области.
Еще одна группа через Сумскую область в направлении Черниговской области.
На границе Полтавской и Черниговской областей дроны взяли курс на Киевщину
На севере Черниговщины они движутся в юго-западном направлении.
Кроме этого, военные зафиксировали высокую активность разведывательных БпЛА на востоке.
В 1.18 Воздушные силы снова сообщили о БпЛА, который летит через Сумскую область курсом на Черниговщину.