Курс валют НБУ на 4 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 4 червня 2024 року

Курс долара порівняно з 3 червня знизився до позначки 40.4813 за 1 долар.

Євро подешевшав на 9 коп. до 43.8939 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 51.5286 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 10 коп. до 44.8845 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до рівня 10.2534 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 40.481 300 EUR Євро 43.893 900 GBP Фунт стерлінгів 51.528 600 CHF Швейцарський франк 44.884 500 PLN Польський злотий 10.253 400

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.