Курс валют НБУ на 4 червня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 4 червня 2024 року
Курс долара порівняно з 3 червня знизився до позначки 40.4813 за 1 долар.
Євро подешевшав на 9 коп. до 43.8939 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 51.5286 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс на 10 коп. до 44.8845 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до рівня 10.2534 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|40.481 300
|EUR
|Євро
|43.893 900
|GBP
|Фунт стерлінгів
|51.528 600
|CHF
|Швейцарський франк
|44.884 500
|PLN
|Польський злотий
|10.253 400
Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.