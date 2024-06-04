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Курс валют НБУ на 4 червня

Курс валют НБУ на 4 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 4 червня 2024 року

Курс долара порівняно з 3 червня знизився до позначки 40.4813 за 1 долар.

Євро подешевшав на 9 коп. до 43.8939 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 51.5286 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 10 коп. до 44.8845 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до рівня 10.2534 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 40.481 300 --0.056
EUR Євро 43.893 900 --0.0911
GBP Фунт стерлінгів 51.528 600 --0.0024
CHF Швейцарський франк 44.884 500 +0.1043
PLN Польський злотий 10.253 400 --0.0633

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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