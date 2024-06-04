Курс валют НБУ на 4 июня
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 4 июня 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 3 июня, снизился до отметки 40.4813 за 1 доллар.
Евро подешевел на 9 коп до 43.8939 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов понизился до уровня 51.5286 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос на 10 коп до 44.8845 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого понизился до уровня 10.2534 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|40.481300
|EUR
|Евро
|43.893900
|GBP
|Фунт стерлингов
|51.528600
|CHF
|Швейцарский франк
|44.884500
|PLN
|Польский злотый
|10.253400
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.