Курс валют НБУ на 4 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 4 июня 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 3 июня, снизился до отметки 40.4813 за 1 доллар.

Евро подешевел на 9 коп до 43.8939 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 51.5286 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 10 коп до 44.8845 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 10.2534 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 40.481 300 EUR Евро 43.893 900 GBP Фунт стерлингов 51.528 600 CHF Швейцарский франк 44.884 500 PLN Польский злотый 10.253 400

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.