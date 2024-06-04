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Курс валют НБУ на 4 июня

Курс валют НБУ на 4 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 4 июня 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 3 июня, снизился до отметки 40.4813 за 1 доллар.

Евро подешевел на 9 коп до 43.8939 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 51.5286 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 10 коп до 44.8845 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 10.2534 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 40.481300 --0.056
EUR Евро 43.893900 --0.0911
GBP Фунт стерлингов 51.528600 --0.0024
CHF Швейцарский франк 44.884500 +0.1043
PLN Польский злотый 10.253400 --0.0633

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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