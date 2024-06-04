У Держдепі не побачили сенсу в участі Китаю у Саміті світу

США підтримують український Саміт миру і хочуть, щоб він був успішним, але зараз важко уявити, як Китай може відіграти корисну дипломатичну роль. Про це заявив представник Держдепу США Метью Міллер, повідомляє Новое время.

«Я просто скажу, що коли мова йде про мирний саміт — я буду говорити від імені Сполучених Штатів — ми підтримуємо мирний саміт. Ми хочемо, щоб він був успішним, і саме тому ви бачите віце-президента Сполучених Штатів на цьому саміті. Ми підтримуємо дипломатичні зусилля України» , — сказав він на брифінгу, коментуючи критику президента України Володимира Зеленського на адресу Китаю.

За словами Міллера, США завжди чітко заявляли, що Китай може відіграти корисну дипломатичну роль у вирішенні цього конфлікту, якщо захоче.

«Але зараз важко уявити, як він може відіграти цю роль, зважаючи на дії, які ми бачили протягом останніх місяців, спрямовані на відновлення оборонно-промислової бази Росії, які вживає Китай» , — додав він.

Речник заявив, що США продовжать чітко давати зрозуміти Китаю, що вони проти цих дій і притягнуть винних до відповідальності.