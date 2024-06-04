В Госдепе не увидели смысла в участии Китая в Саммите мира

США поддерживают украинский Саммит мира и хотят, чтобы он был успешным, но сейчас трудно представить, как Китай может сыграть полезную дипломатическую роль. Об этом заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер, сообщает Новое время.

«Я просто скажу, что когда речь идет о мирном саммите — я буду говорить от имени Соединенных Штатов — мы поддерживаем мирный саммит. Мы хотим, чтобы он был успешным, и именно поэтому вы видите вице-президента Соединенных Штатов на этом саммите. Мы поддерживаем дипломатические усилия Украины» , — сказал он на брифинге, комментируя критику президента Украины Владимира Зеленского в адрес Китая.

По словам Миллера, США всегда четко заявляли, что Китай может сыграть полезную дипломатическую роль в решении этого конфликта, если захочет.

«Но сейчас трудно представить, как он может сыграть эту роль, учитывая действия, которые мы видели в течение последних месяцев, направленные на восстановление оборонно-промышленной базы России, которые предпринимает Китай» , — добавил он.

Представитель заявил, что США продолжат четко давать понять Китаю, что они против этих действий и привлекут виновных к ответственности.