Канада на Саміті миру зосередиться на поверненні українських дітей з РФ – Трюдо

Повернення додому незаконно вивезених Росією з України дітей - пріоритет для Канади під час майбутнього Саміту миру у Швейцарії. Про це в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Укрінформ.

“Через два тижні я буду у Швейцарії, де говоритиму із глобальною спільнотою про важливість досягнення прогресу у мирному процесі. Я зверну особливу увагу на повернення дітей, яких Росія викрала з України” , - сказав Трюдо.

Він також пообіцяв Україні “усе необхідне” для досягнення нею перемоги у війні із Росією.

“Канада була поруч із Україною та українцями й продовжить надавати підтримку: як військову, так й інфраструктурну, а також усе необхідне, аби Україна не лише перемогла у цій війні, але й продовжила процвітати й лідирувати у майбутньому” , - зазначив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, після початку повномасштабного російського вторгнення, Канада вже надала Україні різноманітної фінансової, гуманітарної, військової та іншої допомоги на понад 10 млрд дол США.

Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Очікується, що участь у ньому візьмуть глави держав та урядів з усіх континентів. Країни-учасниці вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її Росії.

Формула миру – дипломатичний механізм, який пропонує Україна для досягнення справедливого закінчення розв’язаної Росією війни.