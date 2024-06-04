Канада на Саммите мира сосредоточится на возвращении украинских детей из РФ – Трюдо

Возвращение домой незаконно вывезенных Россией из Украины детей – приоритет для Канады во время предстоящего Саммита мира в Швейцарии. Об этом в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Укринформ.

“Через две недели я буду в Швейцарии, где буду говорить с глобальным сообществом о важности достижения прогресса в мирном процессе. Я особо обращу внимание на возвращение детей, которых Россия похитила из Украины” , - сказал Трюдо.

Он также пообещал Украине "все необходимое" для достижения победы в войне с Россией.

"Канада была рядом с Украиной и украинцами и продолжит оказывать поддержку: как военную, так и инфраструктурную, а также все необходимое, чтобы Украина не только победила в этой войне, но и продолжила процветать и лидировать в будущем" , - отметил премьер-министр.

Напомним, после начала полномасштабного российского вторжения, Канада уже предоставила Украине разнообразную финансовую, гуманитарную, военную и другую помощь более чем на 10 млрд долл. США.

Глобальный саммит мира пройдет 15-16 июня в Швейцарии. Ожидается, что участие в нем примут главы государств и правительств со всех континентов. Страны-участники выработают общую переговорную позицию и передадут ее России.

Формула мира – дипломатический механизм, предлагаемый Украиной для достижения справедливого окончания развязанной Россией войны.