Російські диверсії в Європі: Захід готує відповідь - FT

Західні уряди намагаються відреагувати на "гібридну війну" Росії, яка за допомогою диверсантів і завербованих влаштовує диверсії на військових і цивільних об'єктах по всій Європі. Метою цих атак, які часто керуються російською військовою розвідкою ГРУ, є намагання роз'єднати союзників України, порушити військові поставки для ЗСУ і випробування рішучість Заходу﻿. Про це пише The Financial Times, цитуючи слова представників європейських силових структур, повідомляє Дзеркало тижня.

"Росія намагається показати, що вона всемогутня і може бентежити наші суспільства, сіяти страх і знайти способи зробити наше життя більш нещасним. Це також перевірка нашої реакції, тому що якщо ми не відреагуємо, кількість нападів збільшуватиметься" , ‒ розповів президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

Він сказав, що союзники по НАТО "намагаються з'ясувати", як реагувати, не застосовуючи положення військового альянсу про колективну оборону.

"Ми не збираємося стріляти ракетами по Росії через досить незначний інцидент" , ‒ додав він.

Це питання піднялося на перше місце в порядку денному західних союзників України після нещодавніх інцидентів. Серед них ‒ ймовірний підпал складу у Великій Британії, пов'язаного з Україною, диверсія проти американських військових баз у Німеччині, спроби вивести з ладу європейську залізничну сигнальну мережу, а ще глушіння навігаційних систем цивільної авіації у країнах Балтії. Також компанія Microsoft попередила, що Росія спрямовує "зловмисну дезінформацію" проти Олімпійських ігор у Парижі.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що практично кожен союзник на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Празі підняв питання про те, що "Кремль посилює гібридні атаки проти Альянсу, влаштовує підпали складів постачання, нехтує морськими кордонами і демаркацією в Балтії, збільшує кількісті кібератак, а також продовжує поширювати дезінформацію".

"Ми знаємо, що вони задумали, і ми будемо реагувати як індивідуально, так і колективно, якщо це буде необхідно" , ‒ наголосив Блінкен.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен зазначила, що Москва намагається "залякати нас".

"Дуже важливо, щоб ми не дозволили цьому статися" , ‒ підкреслила вона.

За словами одного західного радника з питань оборони, Росія застосовує різноманітні "розвинені" прийоми "гібридної війни", а захід, навпаки, настільки відстав у цьому питанні, що навіть "не має словника з терміном "гібридна війна".

"Москва також постійно спостерігає за нашою реакцією і перевіряє, які з її дій працюють, перш ніж робити нові" , ‒ додав радник.

Однією з проблем є те, що інциденти часто виглядають випадковими і спрямовані проти цілей, не пов'язаних з Україною ‒ як, наприклад, пожежа, що спалахнула в магазині IKEA в Литві минулого місяця, яка, на думку прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, могла бути справою рук іноземних диверсантів.

Ще однією проблемою у формулюванні відповідної реакції є те, що диверсії часто роблять завербовані громадяни, через що важче довести пряму відповідальність Росії. Кремль послідовно відкидає звинувачення європейських урядів у "гібридних атаках".

Один західний офіцер контррозвідки сказав, що Москва почала частіше залучати підставних людей через нещодавнє масове вислання з Європи сотень російських дипломатів і шпигунів. За його словами, багато нових агентів РФ залучає із кримінальних угруповань.

Польща є особливою мішенню для диверсій, оскільки через неї дої України надходять західні військові вантажі. За останній місяць влада заарештувала десятки людей за звинуваченнями у шпигунстві та диверсіях. Більшість із них є завербованими представниками організованої злочинності, і Туск заявив, що із затриманими "працювала російська розвідка".

Інші посадовці заявили, що Москва розгортає подібні, так звані "активні заходи" з 1920-х років, і як найкраще їм протидіяти ‒ це питання таке ж старе, як і сама тактика. Але сучасне мислення, як показано в нещодавній доповіді ЄС-НАТО і в розслідуванні парламенту Великої Британії, зазвичай передбачає триступеневий процес.

Три кроки для протидії Росії у "гібридній війні"

Перший крок ‒ визнати, що атаки відбуваються, і заявити про них.

Другий етап передбачає стійкість національних об'єктів ‒ зміцнення критично важливої інфраструктури, кіберзахист комп'ютерних систем і підвищення медіаграмотності людей, щоб протистояти дезінформаційним кампаніям.

Третій крок реагування є найскладнішим, оскільки він вимагає стратегії стримування, яка б містила реальну відплату, але водночас уникала, як висловився один високопоставлений західний військовий, "неетичних або незаконних засобів, які використовує Росія".

Одним із можливих заходів, як запропонував міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, є обмеження віз російським дипломатам, щоб вони не могли виїжджати за межі країни, в якій вони акредитовані.

"У той час як Прага вислала більшість російських дипломатів в останні роки, і в чеській столиці їх залишилося лише сім, сотні продовжують бути акредитованими у Відні, звідки вони можуть подорожувати в будь-яку точку Європи, і я не можу зупинити це" , ‒ сказав він.

Агресивніша відповідь може включати в себе інформаційну кампанію "око за око" всередині Росії, яка збільшує витрати на війну в Україні.

"Якщо ви пересічний росіянин, не повинно минати і дня, щоб вам не нагадували про величезну кількість жертв, яких зазнали російські війська", – вважає колишній радник Державного департаменту США Еліот Коен.

У будь-якому випадку, за словами західних чиновників, головною проблемою залишається те, що російські атаки в середині ЄС є непередбачуваними, мають різноманітні форми і асиметричні дії, тому відплата у відповідь може призвести до ескалації конфлікту з Росією.

Рінкевичс навів приклад перерізання підводного кабелю в Балтійському морі. Одним з допоміжних заходів було б посилення морського патрулювання НАТО. Екстремальнішим ‒ закрити море для російських суден, навіть якщо це було б рівнозначно "оголошенню війни".