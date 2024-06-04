Российские диверсии в Европе: Запад готовит ответ - FT

Западные правительства пытаются отреагировать на "гибридную войну" России, которая с помощью диверсантов и завербованных устраивает диверсии на военных и гражданских объектах по всей Европе. Целью этих атак, часто руководимых российской военной разведкой ГРУ, является попытка разъединить союзников Украины, нарушить военные поставки для ВСУ и испытание решимости Запада. Об этом пишет The Financial Times, цитируя слова представителей европейских силовых структур, сообщает Зеркало недели.

"Россия пытается показать, что она всемогуща и может смущать наши общества, сеять страх и найти способы сделать нашу жизнь более несчастной. Это также проверка нашей реакции, потому что если мы не отреагируем, количество нападений будет увеличиваться" , – рассказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Он сказал, что союзники по НАТО "пытаются выяснить", как реагировать, не применяя положения военного альянса о коллективной обороне.

"Мы не собираемся стрелять ракетами по России из-за достаточно незначительного инцидента" , – добавил он.

Этот вопрос поднялся на первое место в повестке дня западных союзников Украины после недавних инцидентов. Среди них – вероятный поджог состава в Великобритании, связанного с Украиной, диверсия против американских военных баз в Германии, попытки вывести из строя европейскую железнодорожную сигнальную сеть, а также глушение навигационных систем гражданской авиации в странах Балтии. Еще компания Microsoft предупредила, что Россия направляет "злонамеренную дезинформацию" против Олимпийских игр в Париже.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что практически каждый союзник на встрече министров иностранных дел НАТО в Праге поднял вопрос о том, что "Кремль усиливает гибридные атаки против Альянса, устраивает поджоги складов снабжения, пренебрегает морскими границами и демаркацией в Балтии, а также продолжает распространять дезинформацию".

"Мы знаем, что они задумали, и мы будем реагировать как индивидуально, так и коллективно, если это будет необходимо" , – подчеркнул Блинкен.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что Москва пытается "запугать нас".

"Очень важно, чтобы мы не позволили этому произойти" , – подчеркнула она.

По словам одного западного советника по вопросам обороны, Россия применяет разнообразные "развитые" приемы "гибридной войны", а мера, напротив, настолько отстала в этом вопросе, что даже "не имеет словаря с термином "гибридная война".

"Москва также постоянно наблюдает за нашей реакцией и проверяет, какие из ее действий работают, прежде чем делать новые" , – добавил советник.

Одной из проблем является то, что инциденты часто выглядят случайными и направлены против целей, не связанных с Украиной – как, например, пожар, разгоревшийся в магазине IKEA в Литве прошлого месяца, который, по мнению премьер-министра Польши Дональда Туска, могла быть делом рук иностранных диверсантов.

Еще одной проблемой в формулировании ответной реакции является то, что диверсии часто делают завербованные граждане, поэтому труднее доказать прямую ответственность России. Кремль последовательно отвергает обвинения европейских правительств в "гибридных атаках".

Один западный офицер контрразведки сказал, что Москва стала чаще привлекать подставных людей из-за недавнего массового выслания из Европы сотен российских дипломатов и шпионов. По его словам, многие новые агенты РФ привлекаются из криминальных группировок.

Польша является особой мишенью для диверсий, поскольку через нее в Украину поступают западные военные грузы. За последний месяц власти арестовали десятки людей по обвинениям в шпионаже и диверсиях. Большинство из них завербованы представителями организованной преступности, и Туск заявил, что с задержанными "работала российская разведка".

Другие чиновники заявили, что Москва разворачивает подобные, так называемые "активные мероприятия" с 1920-х годов, и как лучше им противодействовать – этот вопрос столь же стар, как и сама тактика. Но современное мышление, как показано в недавнем докладе ЕС-НАТО и расследовании парламента Великобритании, обычно предполагает трехступенчатый процесс.

Три шага для противодействия России в "гибридной войне"

Первый шаг – признать, что атаки происходят и заявить о них.

Второй этап предполагает устойчивость национальных объектов – укрепление критически важной инфраструктуры, киберзащиту компьютерных систем и повышение медиаграмотности людей, чтобы противостоять дезинформационным кампаниям.

Третий шаг реагирования является самым сложным, поскольку он требует стратегии сдерживания, которая бы содержала реальное возмездие, но в то же время избегала, как выразился один высокопоставленный западный военный, "неэтических или незаконных средств, которые использует Россия".

Одной из возможных мер, как предложил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, является ограничение виз российским дипломатам, чтобы они не могли выезжать за пределы страны, в которой они аккредитованы.

"В то время, как Прага выслала большинство российских дипломатов в последние годы, и в чешской столице их осталось всего семь, сотни продолжают быть аккредитованными в Вене, откуда они могут путешествовать в любую точку Европы, и я не могу остановить это" , – сказал он.

Более агрессивный ответ может включать в себя информационную кампанию "зуб за зуб" внутри России, которая увеличивает расходы на войну в Украине.

"Если вы рядовой россиянин, не должно проходить и дня, чтобы вам не напоминали об огромном количестве жертв, подвергшихся российским войскам" , – считает бывший советник Государственного департамента США Элиот Коэн.

В любом случае, по словам западных чиновников, главной проблемой остается то, что российские атаки внутри ЕС непредсказуемы, имеют разнообразные формы и асимметричные действия, поэтому ответное возмездие может привести к эскалации конфликта с Россией.

Ринкевичс привел пример перерезки подводного кабеля в Балтийском море. Одним из вспомогательных мер было бы усиление морского патрулирования НАТО. Экстремальнее – закрыть море для российских судов, даже если это было бы равнозначно "объявлению войны".